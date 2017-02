TVE se cubre de gloria: lleva a todo un maleducado a Eurovisión

El cantante catalán Manel Navarro, interpretando la canción 'Do it for your lover', será el representante español en el Festival de Eurovisión 2017 que se celebrará el próximo 13 de mayo de 2017 en el Centro Internacional de Exposiciones de la localidad ucraniana de Kiev.

Sin embargo, lo que debía haber sido toda una alegría, se convirtió en un momento bastante desagradable. Manel Navarro y Mirela permanecieron empatados a 58 puntos tras gozar el primero del favor del jurado profesional y la segunda del televoto de los espectadores.

Para la decisión final, se procedió a escuchar el veredicto de los tres jueces. Dos votaron a Manel y uno a Mirela, convirtiendo al catalán en representante español en el festival.

Mientras tanto, el público presente, más proclive a Mirela, profería gritos animando a su favorita, e incluso llegó a abuchear a Manel Navarro. Este, al ser elegido, realizó un corte de mangas que se vio por unos momentos en pantalla aumentando la controversia.