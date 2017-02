Bertín Osborne contrató un detective privado porque no le gustaba un pelo el novio de una de sus hijas

A buen seguro que habrá quien salga con el consabido y manido derecho a la intimidad y que el artista se ha pasado cuatro pueblos con una medida que afectaba a una de sus hijas.

Pero cuando te llamas Bertín Osborne y eres uno de los artistas y presentadores más de moda, qué menos que ponerse la venda antes de la herida y procurar que quienes se acerquen al entorno familiar sean personas dignas de toda credibilidad y honorabilidad.

Fruto de ello fue lo que el cantante decidió hacer hace tiempo con una antigua relación sentimental de una de sus hijas, Alejandra.

La hija mayor de Bertín Osborne confesó que en una ocasión su padre contrató los servicios de un detective con una de sus parejas:

Me lo contó mi ex cuando ya no estábamos juntos. Me dijo que le había perseguido un hombre y yo le respondí: ‘Sí, claro, mi padre te lo ha puesto', y pasados unos meses, en un viaje en avión se lo cuento a mi padre. Le miré y fue...¿Cómo?.