Cárdenas insta a Manel Navarro ser un 'caballero' y renunciar a Eurovisión en favor de Mirela

"No tienen mucha vista los de la discográfica de Manel Navarro", ha dicho Javier Cárdenas en su programa de Europa FM.

Cárdenas, no obstante, ha defendido y ha hablado bien de Manel -"él no ha hecho anda malo. Pobre, tiene 20 años"- pero ha insistido en que sería un movimiento inteligente dejar "caballerosamente" que vaya Mirela porque "todo el mundo está con ella".

"Lo que ha pasado no le favorece", ha opinado Cárdenas, que fue el único en dar 12 puntos a Mirela mientras que los otros dos jueces la castigaron con la mínima puntuación (5).

El locutor ha sido el primero en entrevistar a Mirela tras la polémica gala de Objetivo Eurovisión. Cárdenas ha preguntado a la cantante si ella aceptaría ir ahora al festival en caso de que Manel le ceda su 'pasaporte'.

"Por ganas sí, porque ganas no me faltan. Se lo debo a toda esa gente que me ha apoyado. Pero eso es algo que no depende solo de Manel".