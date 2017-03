Vega: "A Eurovisión hay que ir en español y vender la música española"

La participación de España en el próximo festival de Eurovisión está marcada por la polémica.

El proceso de preselección para elegir a los candidatos generó mucha controversia, pero finalmente Manel Navarro se impuso a sus cinco contrincantes en el programa Objetivo Eurovisión.

Quien no hubiera optado nunca para ese puesto es la cantante Vega que, en una entrevista al programa Xtra de Non Stop People, no dudó en opinar sobre el papel de nuestro país en el festival.

La cantante y compositora se muestra muy crítica y confiesa que es más "fan del Festival de Sanremo".

"Ahí, al menos originariamente, se premiaba la canción y, como compositora, tengo ese punto de barrer para casa".

"Me encantaría que el Eurovisión de ahora fuese como el de antes y creo que España es mucho más de lo que hemos mostrado hasta ahora".

Vega se muestra indignada con el papel que representa España en el festival, reconoce que somos más de lo que hemos mostrado, que no se trata de renunciar al flamenco porque es parte de nuestra cultura, pero "hay también otros estilos en los que España tiene que estar".

Con respecto al idioma, lo tiene muy claro:

"Hay que ir en español y vender la música española".

A la pregunta de si le gustaría representar a nuestro país en el Festival de Eurovisión se ha mostrado contundente: