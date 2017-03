Blas Cantó: "Estoy feliz, me he sentido muy arropado y eso me ayudó a ganar 'Tu cara me suena'"

Antena 3 despidió el 3 de marzo de 2017 la quinta edición de Tu cara me suena como la emisión más vista del viernes congregando a una media de 4.012.000 espectadores y una cuota de pantalla del 28,8%, récord absoluto del programa (Lorena Gómez se marca un Sabrina en la final de 'Tu cara me suena' y saca a pasear una teta).

Carlos Fernández Recio, subdirector de Programas de entretenimiento de Atresmedia, ha asegurado durante la rueda de prensa ofrecida junto al ganador Blas Cantó y las finalistas de la quinta edición Rosa López y Lorena Gómez, que "Tu cara me suena es el mayor espectáculo de la televisión" y que "esta edición ha sido la mejor de la historia con una media del 23,6% de audiencia".

"Los concursantes no solo han igualado el listón de la pasada edición, sino que lo han superado", ha añadido Fernández Recio para agradecer la entrega de los participantes de esta quinta temporada (Blas Cantó se merienda a sus rivales en la final de 'Tu cara me suena').

Y también ha mostrado su agradecimiento al público:

"Los espectadores han seguido el formato cada semana hasta convertirlo en el líder de la noche de los viernes".

El ganador de esta edición, Blas Cantó, ha querido dirigirse a la audiencia y agradecer asimismo el respaldo obtenido:

"Gracias por acompañarnos durante medio año. Estoy feliz de formar parte de esta edición". "A nivel personal me he sentido muy arropado y quiero dar las gracias".

Por su parte, Rosa López ha asegurado:

"Nos han cuidado muchísimo desde la cadena y la productora. Han sido siete meses llenos de retos". "Con Tu cara me suena me he hecho un poco más fuerte".

Finalmente, Lorena Gómez, ha querido agradecer "el apoyo de los medios por haceros eco de todas las noticias del programa" y ha recordado que "mi primer programa fue en Antena 3 con Menudas estrellas y he vuelto por la puerta grande".

El dato histórico de la final, 28,8%, se trata del mejor dato de audiencia conseguido por Tu cara me suena. Hay que remontarse hasta febrero de 2013 para encontrar el anterior máximo del programa, cuando la final de la segunda edición marcó un 26,1% de share.

La quinta entrega de Tu cara me suena ha promediado un 23,6% con casi 3,3 millones de espectadores de media. Supone un incremento de 1,3 puntos con respecto a la media de la pasada edición, hasta la fecha, la de mayor éxito.

Tras el éxito de Tu cara me suena, Antena 3 estrenará el próximo viernes 10 de marzo Tu cara no me suena todavía, que competirá contra La Voz Kids, de Telecinco.

Blas Cantó, primer hombre que gana

El programa, presentado por Manel Fuentes, ha contado con Chenoa, Carlos Latre, Ángel Llàcer y Lolita Flores como jurado en esta edición.

Blas Cantó se metió en la piel de Marc Anthony para volver a dejar boquiabiertos a jurado, espectadores y compañeros.

Subcampeona de esta quinta entrega del programa se ha proclamado Rosa López, que en la final optó por ser Gloria Trevi en una actuación que le valió el reconocimiento de jurado y público. Completa el pódium de esta quinta edición Lorena Gómez que puso la piel de gallina como Rocío Jurado.

Beatriz Luengo, como P!nk, quedó en cuarta posición; Canco Rodríguez cierra quinto tras una formidable actuación en la que da vida a Bruno Mars.

Además de las actuaciones de los cinco finalistas, la seguidísima final contó con los números de Yolanda Ramos, que emuló a Raffaela Carrá cantando dos de sus más conocidos temas; Juan Muñoz que, acompañado de Los Chunguitos, se mimetizaron en Los Chichos; Esther Arroyo emuló a Jevetta Steele; y David Guapo, que encarnó al rockero Chuck Berry.

Junto con Los Chunguitos, la final de la quinta edición de Tu Cara Me Suena contó con la cuadrilla de Allí Abajo -la exitosa comedia de Antena 3- como invitados estelares. Jon Plazaola, Óscar Terol, Iker Galartza y Gorka Aguinagalde dieron vida a Los Manolos sobre el escenario del programa. Completó la nómina de invitados el humorista Raúl Pérez que emuló a Elvis Crespo.