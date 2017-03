El eurovisivo Manel Navarro se pone chulo: "Paso de las encuestas"

Manel Navarro no tiene abuela ni tampoco una percepción real de lo que España ha hecho en sus últimas apariciones en Eurovisión donde no pisa los tres primeros desde hace 22 años cuando Anabel Conde, en 1995, quedó segunda con 'Vuelve conmigo' en Dublín (Irlanda).

A partir de ahí, nuestro país ha estado normalmente en puestos por debajo del 15, salvo algún sexto o séptimo puesto y en las ediciones más recientes, rozando el farolillo rojo con temas que no han gustado a los eurofans.

Barei, en 2016, quedó la 22 de 26 representantes o por no hablar del auténtico esperpento de Raquel del Rosario que, como su apellido, dejó a España como el rosario de la aurora con el penúltimo puesto en el año 2012 en el festival que se celebró en Malmoe (Suecia).

Pese a que las encuestas no son nada favorables para España, algo que al menos en la edición de 2016 le dieron a Barei como una de las favoritas, Navarro tira de chulería para decir que:

Paso bastante de las encuestas.

El intérprete de 'Do It For Your Lover', el tema que tendrá que defender el 13 de mayo de 2017 en Kiev (Ucrania) ha asegurado que le gustaría quedar el primero, aunque en un arranque de modestia, o tal vez por curarse en salud, ha dicho que:

Es bastante complicado.

Dice, por último, que sus dos países favoritos para hacerse con el cetro de Eurovisión son Italia y Moldavia.