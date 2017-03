Leticia Sabater ya no sólo despelleja la música...¡también su rostro!

Tiene el oído de madera y la misma sensibilidad musical que un fakir tumbándose sobre una cama de pinchos.

Leticia Sabater, la oligofrénica artista que protagonizó las pesadillas de una generación de jóvenes con sus gritos extemporáneos en televisión, vuelve de nuevo a ser noticia porque está preparando nuevo trabajo musical.

Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención es la cara que se le ha quedado con unas imágenes que ella misma ha colgado en redes sociales. Se puede ver a una Leticia Sabater muy demacrada.

Sin embargo, que sus fans no se asusten porque todo tiene explicación. Ella misma cuenta que fue por motivo de haber tomado el sol más de la cuenta y que en estas próximas semanas se le irá regenerando la piel hasta volver a enseñar la imagen que a todos ya les es cotidiana.

a los que preguntan que qué me pasa en la cara simplemente es que me he pelado toda la frente en Punta Cana Y poco a poco se va regenerando

ni me hecho ningún liftin ni me he operado quirúrgicamente ni nada parecido simplemente soy una burra y grabando el videoclip me he abrasado