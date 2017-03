Leticia Sabater se deja el pellejo en su nueva canción del verano 'Toma pepinazo'

Es única y no deja a nadie indiferente, porque es capaz hasta d elos más inaudito y aprovecha como nadie los recovecos de esta sociedad nuestra, tan estupidizada por la fama, las redes y la televisión (La pifia geográfica de Leticia Sabater hace estragos en Twitter).

Leticia Sabater ya se ha puesto en marcha en la carrera por lograr la canción del verano (La asombrosa metamorfosis de la 'salchipapa' Leticia Sabater tras ponerse en manos de Natalia Ferviú).

Para ello, Sabater ha lanzado su tema Toma pepinazo, del que ya amenaza con un vídeo en los próximos días y con el que advierte a sus críticos (La cita 'sexual' de Leticia Sabater: pasión, insinuaciones e inesperado final):

a los que preguntan que qué me pasa en la cara simplemente es que me he pelado toda la frente en Punta Cana Y poco a poco se va regenerando

De lo que no cabe duda es de que Leticia se ha dejado el pellejo en su nuevo proyecto... pero literalmente. ¿Qué no?:

ni me hecho ningún liftin ni me he operado quirúrgicamente ni nada parecido simplemente soy una burra y grabando el videoclip me he abrasado