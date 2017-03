'El Tekila' en 'Sálvame': "Una parte del público me habrá votado por cachondeo, pero otra no"

"Una parte del público me ha votado por cachondeo y otra no", ha reconocido Antonio 'El Tekila' en su reaparición en televisión tras ganar anoche Got Talent (Los troles de Forocoches revientan la final de ‘Got Talent’ y Risto Mejode sale huyendo del plató).

El 'artista' ha llegado este 22 de marzo de 20176 a Sálvame en una curiosa entrevista que le ha hecho en un coche Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos, que conducía el vehículo.

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos han charlado sobre el triunfo del polémico bailarín, que habría contado con el respaldo de Forocoches para hacerse con el triunfo en el programa de Telecinco (Fiesta en Casa Vasile: 'Got talent' (25.7%) arrasa en su final con troleo masivo y récord histórico).

Tanto Jorge Javier como María Teresa han reconocido que había concursantes con un gran talento, pero que a veces ganan personas que despiertan otro tipo de sentimientos.

"No creo que El Tekila haya ganado por el voto del cachondeo, creo que ha sido el voto de la solidaridad", ha dicho Campos, que ha llevado en su coche Jorge Javier y El Tekila imitando la secuencia que protagonizó hace unos días en su reality Las Campos. Vázquez, eso sí, ha reconocido que "El Tekila no era mi favorito".

Belén Esteban ha aplaudido el triunfo del extremeño y ha criticado a Risto Mejide: