Jennifer López, explosiva y espectacular en los premios Billboard

La cantante lució este jueves dos vestidos distintos de su diseñador de referencia, Julien Macdonald, con un mismo sólo objetivo: demostrar que, a sus 47 años, mantiene un cuerpo sensual y espectacular que es la envidia del celuloide. La artista, que fue galardonada en los premios Billboard Latinos, pasó por el photocall sin su novio, el deportista Álex Rodriguez.

Según publica Informalia, aunque los premios Billboards Latinos de la música son una cita imprescindible para personalidades de todo el mundo, la que más llamaba la atención este jueves era Jennifer López. Escotazo, aberturas, encaje y brillantes en dos colores: negro y dorado.

La cantante, que recibió el premio a Mejor Artista del año en redes sociales, además de Mejor Artista en Telemundo, no dejaba lugar a la imaginación con sus vestidos. Para su llegada al evento optó por el negro, el cual cambió por el modelo dorado al subir al escenario a recoger los galardones. A cual más sexy.

Las redes sociales se rindieron a su sensualidad y los propios periodistas allí presentes se lo hicieron saber. No es la primera vez que la ex de Marc Anthony hace de las suyas en estos premios. El pasado año también optó por dos diseños diferentes y muy provocativos, aunque a juzgar por las fotografías del evento, no tanto como los de este año.

El 2017 está siendo un buen año para la artista, que ha comenzado una relación con el jugador de béisbol Alex Rodríguez, con el que hace unos días admitía estar pasándoselo "muy bien" y ser "muy feliz". Atrás quedó su ruptura con el bailarín Casper Smart.