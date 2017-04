El canteo de Ana Torroja, condenada por fraude fiscal: "Nos usan para meter miedo a la gente"

Hay que reconocer que es una de las voces del pop español que más lejos ha llegado. Internacionalmente, Ana Torroja, de Mecano, es una artista indiscutible, pero la fama también la ha tenido fuera de los escenarios, concretamente con el fisco, cuando fue condenada a pagar por fraude fiscal -Ana Torroja, condenada a pagar 1,4 millones por fraude fiscal-.

La cantante, en una entrevista de Anna Grau en El Español, se queja del maltrato que reciben por todos lados los artistas:

Me pide que me retrate sobre el 21% del IVA cultural. Cómo no voy a retratarme, cómo no voy a estar en contra. Me parece un atraco a mano armada. La cultura ya es delicada de por sí, ya ha sufrido mucho con la crisis, aunque ahora mismo en España va mejorando despacito. Pero le metes el 21% de IVA y te cargas la cultura en España. En México y en otros países latinos esto no sucede. Además, allí las entradas a los conciertos se venden a precios razonables, los teatros se llenan siempre, siempre, siempre.

Sobre Montoro opina que:

Me pregunta usted en tono jocoso si hay que cargarse a Montoro para que yo vuelva a vivir aquí. No, para nada, yo sigo queriendo a España, España sigue siendo mi país. ¿Cómo dice? ¿Que esto le ha sonado como Julio Iglesias desde Miami? (Risas). Oiga, que yo no me he ido porque quiera, me he ido a donde me han salido proyectos, cosas.

Eso sí, se pone como víctima de Hacienda:

Me pregunta usted con cierta malicia si para tapar esas vergüenzas se abusa un poco de la persecución fiscal al famoso, como me pasó a mí o como les ha pasado, por ejemplo, a los actores de Cuéntame. Es verdad que muchas veces se montan grandes polvaredas que luego quedan en nada, el tiempo pone las cosas en su sitio. No creo que se pueda negar que hay cierto abuso de la fama de algunas personas para meter miedo a la gente de a pie. Y creo que a veces no se mide el daño causado, que puede ser muy desproporcionado.

Y sale en defensa de todos los artistas, que asegura que en España se les estigmatiza por cualquier nadería: