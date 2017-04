La cantante Karina se carga de un solo soplido la imagen de Pedro Sánchez

La cantante Karina le ha dado hasta en el carnet de identidad. De Pedro Sánchez no dejó ni las migajas.

En una amplia entrevista en 'El Español', la artista respondía lo siguiente cuando le pidieron su opinión sobre el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ahora candidato a volver a ocupar ese cargo:

No me gusta. Es un musculitos... Me van a matar. Su rostro no me inspira confianza. Es como las flores en primavera, soplas y los pétalos se van.

Tampoco se cree mucho su discurso:

Irá mucho al gimnasio, que me parece muy bien, pero no sé si se cree lo que dice. Su mirada es fría. Quizá me maten por esto y tarde dos semanas en salir de casa.

Y sobre qué corriente de Podemos le inspira más confianza, si la de Errejón o la de Iglesias, aseguró: