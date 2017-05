Antonio Orozco llora a lágrima viva al recordar la muerte de su amigo

Antonio Orozco y Rocío Aguilar, ganadora de La Voz Kids, han atendido a la prensa este lunes 8 de mayo de 2017 tras la emisión en Telecinco de la final.

El coach ha explicado el por qué de la emoción al interpretar Mi héroe con su pupila.

" Lo que ocurrió aquella semana de grabación de las finales es que una persona, una de las personas más importantes de mi vida, Xavi Pérez, mi productor, con el que he pasado los últimos 25 años de mi vida, sus días y sus noches estuvo en la UCI por un accidente cardiovascular. Yo iba y venía de Barcelona a Madrid y se me iba acumulando el estrés y la preocupación".

La emoción llegó justo en el momento que Lidia Aguilar se jugaba el premio final:

"Fue durante la final cuando ocurrió lo más dramático. No imaginaba que justo a la mitad de la grabación, justo cuando Rocío y yo cantábamos juntos, él muriera. Y lo que pasó entonces fue un contraste de emociones muy salvajes, de las que todavía no puedo ni hablar. Teníamos que celebrar el talento de Rocío, de la ganadora, había que celebrarlo, pero yo presentía que algo estaba pasando. La gente en el backstage sabía que estaba pasando algo muy grave pero no me lo dijeron. Así que, nada más acabar, cogimos una furgoneta y fuimos a Barcelona. Lo que vino a continuación fue el momento más difícil de mi puta vida".