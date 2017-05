Belén Esteban: la princesa de San Blas hace un análisis genial de Eurovisión

Hay muchas formas de seguir Eurovisión. Se puede analizar desde la seriedad más absoluta del eurofán más recto al humor más surrealista.

Y esto último es lo que ha pasado con unos montajes sobre los ensayos del festival vistos con la 'lupa' de la mismísima de Belén Esteban.

Los vídeos, creación de @Manuelesky, se han hecho virales desde hace unos días y en ellos se pueden ver imágenes de las actuaciones de Eurovisión con las coletillas más famosas de Belén Esteban en Sálvame o Gran Hermano VIP.



La colaboradora también analiza la puesta en escena de Manel Navarro, representante de España, que el sábado defenderá el tema 'Do it for your lover'.