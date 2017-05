Gisela Lladó critica la canción de Manel Navarro y se cachondea de su pronunciación en el inglés

Gisela Lladó, concursante de Operación Triunfo y dos veces participante de Eurovisión (con España en 2002 y Andorra en 2008) ha dedicado su último blog en Divinity al festival europeo de la canción que vivirá este sábado 13 de mayo de 2017 su gran final en el Centro de Exposiciones de Kiev.

Tras recordar su doble paso por el certamen, Gisela ha brindado su crítica opinión sobre Manel Navarro y Do it for your lover, canción con la que representará a España en Ucrania.

"La verdad es que personalmente no me gusta. Pero no la canción, ni el chico, sino ese tipo de estilo de música para un festival así. Creo que Eurovisión requiere de una música más para bailar, más de fiesta".

Considera la cantante que la canción "está bien, pero para el 'veranito' con otro tipo de aire.

Además, se muestra más dura cuando comenta lo que menos le ha gustado de la interpretación del canal.

"Hubo una cosa que me asustó mucho, que me chirrió. Cuando decía 'Just do it', él decía /just do it/".

Gisela se cachondea de la pronunciación del inglés del artista.