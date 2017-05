La canción española de Eurovisión que ha indignado a los surfistas y a la RAE

Más que presentarse a un concurso musical la participación de Manel Navarro en Eurovisión parece una carrera de obstáculos o una maratoniana regata con todo el viento en contra.

No lo tiene nada fácil el cantante de Sabadell que en los últimos meses ha tenido que sortear una polémica tras otra desde el primer segundo en que se convirtió en el representante español de un certamen que celebrará su final el próximo sábado.

El intérprete ha prometido que si gana el conocido concurso se rapará el pelo al cero, aunque quizás un cambio de imagen no le iría mal tras una experiencia que puede abrirle el mercado musical internacional pero que está dejando cicatrices profundas a su imagen pública.

El cantante de Sabadell, aunque afincado desde hace unos meses en Madrid, se presenta al certamen con la canción Do it for your lover, que ya tuvo críticas en el momento en el que resultó elegida como propuesta oficial para España y que ha ido recibiendo más “caricias” con el paso de los meses.

La RAE criticó que el tema no fuera íntegramente en español, algunos eurofans pregonan a los cuatro vientos que no es una canción digna para el certamen y, por si fuera poco, Navarro parece tener en contra a una comunidad surfista que no se siente identificada con el “buenrollismo” de un tema cercano al pop y al reggae.

Surfeando las críticas

”Con esta canción lo único que me interesa es transmitir buen rollo, evocar colores cálidos y paisajes idílicos como una playa, ya que es un tema que habla de amor incondicional y que transmite el mensaje positivo de las ganas que uno tiene de hacer cualquier cosa por aquellas personas a las que quieres”, explica el cantante en una entrevista con Albert Domènech para La Vanguardia.

La isla de Tenerife fue el escenario para grabar el clip de un tema escrito por él mismo, pero que no todos han recibido con el espíritu que describía el músico.

Sin ir más lejos, una de las revistas referentes de la comunidad surfista, Mar Gruesa, dedica en su último número un artículo al cantante titulado:

“Una vez más, España hará el ridículo en Eurovisión”.

El escrito de la publicación califica de “esperpento” las escenas de playa, palmeras y surf que salen en el clip oficial de la canción, y va más allá al asegurar que es “ un género que presenta una realidad deformada, grotesca y la degradación de los valores consagrados a una situación ridícula”.

Un ensayo que no augura un buen desenlace

Oleaje a la vista para un artista que ya se ha estrenado en Kiev con los primeros ensayos de la canción que parece que tampoco han levantado grandes augurios. Y es que según se pudo saber, la primera prueba musical de Navarro fue bastante accidentada, y las críticas de los presentes se cebaron con la escenografía escogida, el exceso de colores y la mala sincronización del intérprete ante las cámaras.

En ensayos posteriores la puesta en escena mejoró sustancialmente, algo que se podrá comprobar en pocas horas ya que la organización del Festival ha decidido que los países que integran el llamado Big Five, esto es, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España, publiquen el ensayo final completo de la actuación para evitar filtraciones.

Por el momento, los pronósticos tampoco sonríen a un músico que parece que tiene más feeling con Lucie Jones, representante del Reino Unido, que con unos sondeos que auguran un papel más bien discreto del español de 21 años.

“Solo por ir ya estoy contento y me conformo en quedar entre los 15 primeros clasificados”, nos confesaba hace unos días el cantante, que tiene claro que acudir a Eurovisión “es más una ilusión que una responsabilidad”.

Insultado y acusado de tongo

El suyo no está siendo un camino de rosas. En la gala final española su triunfo no sentó bien a una parte del público que le insultó y le acusó de tongo al saberse que él era el ganador. El intérprete les dedicó una polémica peineta por la que luego tuvo que disculparse en más de una ocasión.

“Es cierto que ese episodio me dejó un sabor agridulce. No recuerdo el día que me escogieron como representante como un día feliz, solo quería irme a casa”, confiesa. Aún así, Navarro deja claro que en todo momento se ha sentido arropado por TVE y que el “eurodrama” con el que se catalogó su participación ha quedado ya atrás.

El cantante forma parte de la llamada “generación Youtube’, músicos que se han dado a conocer con esta plataforma y que han logrado sus primeros seguidores gracias a la visibilidad de estos vídeos, la mayoría de ellos con covers de canciones.

Su padre le regaló la primera guitarra acústica con diez años aunque él mismo confiesa que “no le hice mucho caso hasta unos cuantos años después”.

Con la conexión con el instrumento ya consolidada, con 14 o 15 años, su progenitor grabó uno de los vídeos de sus versiones y sin que él lo supiera lo subió a Internet.

El resultado fue tan bueno que se acostumbró a compartir más canciones una vez por semana hasta que, con 17 años, ganó la segunda edición del concurso Teen Star! con un cover del tema de Drake Hold on We’re Going Home y una discográfica catalana, Música Global, se fijó el él y sacó su primer sencillo, Brand New Day.

Un futuro disco menos mainstream y en inglés

Con M.A.S producciones le llegó la oportunidad de telonear a Sweet California por el país y logró captar el interés de Sony, discográfica con la que editará su primer larga durada.

El primer sencillo que avanzó fue el tema Candle , con un estilo “tropical house”, como él mismo define, y el segundo avance es este eurovisivo Do it for your lover, del que podéis disfrutar de una versión acústica realizada en nuestro plató. Con la experiencia de Eurovisión superada, el cantante publicará este trabajo, con todos los temas escritos por él y en inglés:

“Es la lengua con la que me siento más cómodo a la hora de componer ya que la mayoría de referentes musicales que tengo son anglosajones”.

Fan de Ed Sheeran, y amante de la composición de baladas, el cantante confiesa:

“Las canciones que vendrán con el nuevo disco no son tan mainstream, por lo que espero que conecten con un público más diverso y no tan adolescente”.

Antes de su debut discográfico, Manel Navarro, que elige el tema Heroes (2015) del sueco Måns Zelmerlöw como uno de los mejores que han salido del certamen, debe primero sortear una prueba que significa una arma de doble filo para los artistas.

Un trampolín que puede acabar en excelente zambullido o en una planchazo ante la mirada atenta de unos surfistas que no están dispuestos a compartir su tabla.