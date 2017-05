Portugal gana Eurovisión 2017, España queda última, Manel suelta un gallo y un tío enseña el culo

Las apuestas lo vaticinaban y no han errado. Portugal, uno de los países que partía como favorito, ha triunfado en esta edición de Eurovisión con la canción Amar Pelos Dois, interpretada por Salvador Sobral.

Los augurios también aseguraban un mal resultado para el representante español, Manel Navarro, y así ha sido: se ha llevado solamente cinco puntos y ha quedado último.

El gallo de Manel Navarro mientras cantaba Do it for your lover eclipsó su paso por Eurovisión y desató una oleada de memes y bromas en Twitter.

El desafine acaparó titulares pero de entre todos el de El diario de Navarra se llevó la palma.

Este medio decidió titular su artículo sobre la actuación del representante español con, digamos... contundencia:

Manel Navarro no defrauda y hace el ridículo en #Eurovision https://t.co/s9rMH1Xuwt — Diario de Navarra (@DiariodeNavarra) 13 de mayo de 2017

La entradilla tampoco se quedaba atrás:

"El representante de España partía como favorito al último puesto y un 'gallo' descomunal apunta a hacer buenos los pronósticos".

No es la primera vez que España se coloca como la primera por la cola: Remedios Amaya quedó última en 1983 con Quién maneja mi barca y Lydia repitió resultado en 1999 con No quiero escuchar. En dos ocasiones, en 1962 y 1965, España obtuvo cero puntos y quedó entre los últimos al empatar con más países.

En el apartado vocal lo más destacado de la noche fue el gallo que se le escapó a Manel Navarro mientras defendía la canción Do it for your lover. El problemilla vocal -que el cantante se tomó con humor y deportividad- dio para multitud de bromas en Twitter y para titulares un tanto llamativos.

La nota discordante la puso un espontáneo con una bandera australiana atada al cuello que se subió al escenario durante la actuación de Jamala -ganadora de la edición anterior de Eurovisión- y, tras darse una vueltecita, se desabrochó el pantalón y enseñó el culo.

EL GANADOR

Salvador Sobral con su Amar Pelos Dois (Amor para dos), canción compuesta por su hermana, arrasó en esta edición de Eurovisión. La actuación lusa conquistó a los jurados de los países y al televoto y se colocó en cabeza. Esta ha sido la primera edición en la que el país vecino gana Eurovisión, su mejor posición había sido sexta. No había llegado a la final desde 2010.

Sobral, de 27 años, padece una insuficiencia cardiaca y está en lista de espera para un trasplante de corazón. Nacido en Lisboa, vivió durante una temporada en Mallorca mientras estudiaba su Erasmus de psicología y empezaba a cantar en bares.Tras alzarse como ganador, Sobral hizo un bonito alegato sobre su profesión: "La música no son fuegos artificiales, la música son sentimientos".

EL GALLO

El gallo del representante español mientras cantaba Do it for your lover lo eclipsó todo. Manel Navarro, de 21 años, defendía una canción que mezclaba inglés y español y con una puesta en escena con aires hawaianos con camisas floreadas y tablas de surf, pero un patinazo vocal se convirtió en la anécdota que pasará a la posteridad.

El artista se tomó con resignación su desafine y, al poco de abandonar el escenario, acudió a Twitter e hizo un guiño a ese "invitado no deseado". Deportividad ante todo.

EL RESTO DE PARTICIPANTES

El podio de esta edición de Eurovisión lo completaron Bulgaria en segunda posición y Moldavia, en tercera. La gran favorita, Italia, quedó sexta.

La noche no dejó actuaciones memorables, pero sí multitud de parecidos razonables, como el del representante austriaco y ¿¡Pablo Motos!?

EL CULO

Una de las escenas más recordadas de esta edición de Eurovisión será la aparición de un espontáneo durante una de las actuaciones. Mientras Jamala, ganadora de la edición de 2016, cantaba durante la apertura de las líneas telefónicas para el televoto un espontáneo se coló en el escenario.

No contento con eso, dio unos saltitos alrededor de la artista y se bajó los pantalones, contoneando el culo ante la audiencia.