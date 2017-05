El 'judas' Xavi Martínez traiciona a Manel Navarro: «No estuve acertado en su elección»

Xavi Martínez se arrepiente de haber elegido a Manel Navarro como el representante de España en Eurovisión.

Después de que el artista catalán quedara último en la final celebrada el pasado 13 de mayo de 2017 en Kiev, el programa «Cazamariposas» de Divinity ha entrevistado al popular locutor de la emisora «Los 40 Principales» para saber su opinión sobre la actuación que su pupilo hizo en el famoso certamen.

Para sorpresa de todos, el profesional ha arremetido contra el cantante y reconoce que tal vez no fue acertada su elección.

Martínez le dio su máxima puntuación durante la polémica preselección que TVE organizó el pasado mes de febrero para elegir al representante en Eurovisión 2017.

De hecho, el muy 'judas' dice que se siente culpable del último puesto obtenido por España.

"¿Cómo voy a decir que no me siento culpable? No se puede defender lo indefendible. No es solo culpa del gallo. El gallo es lo más llamativo, con lo que la gente hace la broma. No gustó la canción y no era adecuada para el Festival. Allí no funcionó, ha quedado clarísimo. Hay que hacer autocrítica».