Jorge Javier: "Manel Navarro es frío, apático y poco humilde"

Jorge Javier Vázquez era uno de los pocos que hasta ahora no se habían pronunciado sobre el fracaso histórico de España en Eurovisión tras la criticada actuación de Manel Navarro sobre el escenario de Kiev, que culminó con un 'gallo' del que hasta el propio cantante terminó riéndose (Bertín Osborne a Manel Navarro: "Antes de que te salga un gallo, te quedas mudo").

El presentador de Sálvame ha reservado su opinión sobre la candidatura española en el festival para su blog en Lecturas, donde el catalán dedica tres 'zascas' a Manel Navarro considerándolo "frío, de actitud poco empática y poco humilde" (El 'judas' Xavi Martínez traiciona a Manel Navarro: «No estuve acertado en su elección»).

Jorge Javier comienza asegurando que no había escuchado Do it for your lover hasta el pasado sábado, durante la final de Eurovisión.

"Nuestra candidatura estaba condenada al fracaso. Manel fue sin el apoyo de los propios seguidores del certamen, que es lo peor que te puede pasar porque, si vuelves con un cero -o un cinco- a casa, la gente se alegra".

"Por su juventud no supo hacer frente a las críticas" que recibió tras la polémica gala de Objetivo Eurovisión.

"Su actitud resultaba fría y poco empática. Tampoco lo tenía fácil: en una situación así lo normal es que te den ganas de plantar cara y hacer frente a la batalla. Pero no fue esa la actuación adecuada. Se le vio poco humilde, aunque también es verdad que es muy fácil dar consejos cuando no estás metido en el ajo".

"Manel Navarro tiene 21 años y un gallo a sus espaldas", recoge Vázquez, que por otro lado aplaude el buen humor del que hizo gala el joven artista (Buenafuente y Chikilicuatre se mofan de Manel Navarro y le regalan un gallo en directo ).