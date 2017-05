[VÍDEO] Celine Dion emocionó en los Billboards Music Awards 2017

El fin de semana llevó a cabo una edición más de los Billboards Music Awards, la misma que se realizó en el auditorio del T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. Con motivo de los 20 años de haberse estrenado la cinta "Titanic", Celine Dion, volvió a interpretar "My Heart Will Go On".

Sin embargo, no fue la única cantante que provocó emoción entre el público asistente al evento. Cher causó furor y brilló en el escenario a sus 71 años de edad. Además de mostrar sensualidad con sus trajes, recibió el premio ICON, el cual rinde un homenaje a su trayectoria artística.

Por otro lado, Drake, batió un recórd al hacerse acreedor de 13 estatuillas, Cabe señalar que inclusive le ganó a la británica Adele, quien en el 2012 obtuvo 12. Mientras tanto, Miley Cyrus sorprendió por su nuevo cambio de look. Intérpretes como Bruno Mars y Ed Sheeran también estuvieron presentes.