[VÍDEO] 'UN LUJO': Jack White y Elton John, juntos en “Two Fingers of Whiskey”

Jack White y Elton John se unieron para una nueva canción llamada "Two Fingers of Whiskey". Esta colaboración aparecerá en el documental The American Epic Sessions, que muestra a artistas contemporáneos replicando procesos de grabación viejos.

En esta escena en particular, según recoge THe Bordeline Music, se le pide a John que improvise una canción nueva a partir de una letra que su colaborador Bernie Taupin le pasa. John toca el piano y White la guitarra.