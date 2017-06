Botellazo a Justin Bieber por negarse a cantar 'Despacito'

El cantante actuaba en Estocolmo y rehusó interpretar el remix que hizo con Luis Fonsi por no saberse la letra. Justin Bieber esquivó un botellazo de un fan al que no le sentó nada bien que el cantante se negara a cantar el remix del hit mundial "Despacito". El incidente ocurrió durante la presentación del canadiense en el Summerburst Festival de Estocolmo este fin de semana.



En uno de los vídeos que se subieron a YouTube, según reocoge Exclusivadigital, se puede ver cómo Bieber le explica al público que no puede interpretar la popular canción ya que "no sabe la letra".--Los reflejos de Justin Bieber evitaron que recibiera un botellazo al negarse a cantar "Despacito" en un concierto--.



Ante la petición de sus miles de fans para que cantara la pegadiza canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Bieber se sinceró y dije al numeroso público congregado:

No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra... No puedo hacerlo.