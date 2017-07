[VÍDEO] El tremendo mosqueo de Sting al escuchar a José Feliciano cantar uno de sus clásicos

Dicen que un gesto vale más que mil palabras. Eso fue lo que sucedió con Sting. Al cantante se lo vio incómodo con el homenaje que le brindó el puertorriqueño José Feliciano al versionar "Every Breath You Take" durante una homenaje en Estocolmo.

Su cara lo dice todo.

El intérprete británico, según recoge Infobae, recibió un galardón por parte de la Academia Sueca en honor a su carrera y entre los artistas que le rindieron tributo estuvo el cantautor latino.--La incomodidad de Sting al escuchar a José Feliciano cantar uno de sus clásicos--.

La performance no salió como Sting pensaba. Por sus gestos quedó demostrado que no estuvo nada contento con la versión que su colega eligió para uno de sus clásicos.