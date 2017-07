El “meteorito” Aerosmith impacta en Santa Cruz de Tenerife

La banda norteamericana Aerosmith abrió su concierto del 8 de julio de 2017 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López pregonando que la música hablara por si misma...y a fe mía que lo hizo y con gran elocuencia. Después de una larga (y tortuosa para muchos) espera desde que se anunció la fecha, el público tinerfeño pudo por fin, y a pesar de la incredulidad del típico indocumentado de turno, disfrutar de una soberbia actuación en la última fecha de la "pata" europea de su tour "Aero-Vederci Baby!". Una noche gloriosa para los admiradores que pudimos encontrarnos cara a cara con ese ser inmortal que es Steven Tyler y con el resto de su legendaria banda de "gitanos" del Rock. Convergieron en su set list chicharrero las canciones más populares mediáticamente como son "I don´t want to miss a thing" o "Falling in love (is hard on the kness)" con temas más acordes al gusto de los "connoisseurs", tal es el caso de "Toys in the attic" o de "Chip away the stone". También hicieron un guiño pícaro a su material más oscuro ofreciéndonos, para grata sorpresa de muchos, una revisitación de su versión de "Mother Popcorn" que apareció en su directo de 1978. Momento de lucimiento obligado para el extremadamente cool Joe Perry, que agarra el micro para lucirse a la guitarra y la voz con sendas versiones del "Stop messin´around" y "Oh well" de los Fleetwood Mac más blueseros. Homenaje nada velado para uno de los referentes musicales de Perry, Peter Green. Piano blanco y piel de gallina con la eterna "Dream on" y movimiento pélvico para la saltona "Walk this way" pusieron eufórico punto y final a una noche de ensueño para unos aficionados que en su gran mayoría "perdía la virginidad" con la banda en directo.



Con casi 50 años y mil aventuras a sus espaldas los gemelos tóxicos demuestran su merecida gloria en el universo rock, y lo hacen conquistando un territorio canario que cuenta con los dedos de una mano eventos de este tipo dentro de su paupérrimo panorama musical.