Las de Femen revientan 'tetas al aire' un concierto de Woody Allen en Hamburgo

Le tiene que haber sentado a cuerno quemado. Entre otras razones, porque ni se lo podía esperar.

Dos activistas del colectivo feminista Femen interrumpieron ayer un concierto de Woody Allen y la New Orleans Jazz Band en la Filarmónica de Hamburgo (norte de Alemania) para reivindicar el "fin de la cultura del silencio" ante los abusos sexuales.

Las frases que llevaban escrita ella y su compañera, explica Femen en un comunicado, han sido extraídas de una carta abierta publicada por Dylan, hija de Woody Allen, en la que denunció los presuntos abusos sexuales a los que le sometió el director de cine cuando tenía 7 años.

El diario The New York Times publicó hace tres años en un blog una carta en la que la hija adoptiva del cineasta relataba el acoso que sufrió cuando tenía siete años en el ático de su casa.

"Desde que tengo memoria mi padre siempre me había hecho cosas que no me gustaban", escribió entonces Farrow en la carta.

Allen ha negado en todo momento las acusaciones y en 2014 respondió también con una carta abierta y publicada en el Times en la que culpaba a su ex pareja Mia Farrow de manipular a la joven y de maquinar contra él.

El caso fue sobreseído por la justicia, pero Femen cuestiona la inocencia de Allen y lo pone como ejemplo del "poder estructural de poderosos hombres blancos sobre mujeres y niños".

Femen pide "no olvidar" los casos de abusos sexuales y subraya: