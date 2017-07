Carlos Baute: "Me he acostado con muchísimas fans"

Dice el refrán que 'de fama y santidad, la mitad de la mitad'. Algo parecido debería aplicarse a los ligues, pero en este caso, Carlos Baute parte con ventaja.

El cantante venezolano visito este 17 de julio de 2017 el programa de Risto Mejide y decidió mojarse y hablar sin pelos en la lengua de muchos temas delicados como su pasado sexual, el amor por su mujer o la problemática en Venezuela.

Risto Mejide (42), con quien tuvo un pequeño rifirrafe en el pasado, comenzaba fuerte la entrevista preguntando a Carlos Baute (43) sobre su tendencia sexual:

"Yo creía que eras gay y que estabas en el armario" soltaba el presentador recibiendo una gran carcajada por parte del intérprete.

"Nunca me lo he planteado. Soy un hombre que le gusta mucho la atracción, pero me gustan mucho las mujeres".

"Me he acostado con muchas fans, qué te voy a decir. Mi mujer era una de ellas" confesaba sin ningún reparo el cantante. Además, el artista desveló que sabía que algún día acabaría casado con su actual mujer, la arquitecta Astrid Klisans:

"Yo tenía nueve años cuando la conocí, era la hija de mi abogado. Fue curioso, porque la que me gustó en un principio fue mi suegra, pero luego me di cuenta de que mi mujer era más guapa que ella".

Pero no quedó todo ahí. En el 'Risto test', el polémico presentador consiguió algunas confesiones delicadas sobre el pasado del artista. A la pregunta

"¿Cuál había sido el momento más vergonzoso de su vida?", Baute declaró que sin duda cuando su madre le pilló en su cama haciendo el amor con una mujer.

El cantante matizaba después que en ese momento era menor de edad y en Venezuela era difícil buscarse un hueco de intimidad.

Durante su paso por All you need is love... o no, el venezolano también habló de otros temas de actualidad que le tocan de cerca como, por ejemplo, la actual situación en su país.

El cantante, que ha sacado un single titulado Vamo' a la calle, aseguró que su tema "está vetado en Venezuela porque no existe libertad de expresión, por eso hay que seguir saliendo a la calle de manera permanente", dijo al tiempo que atacaba fuertemente el régimen de Maduro:

"No lo llamo gobierno, es un 'narcorégimen' totalitario".

Baute, además, no tuvo pelos en la lengua a la hora de decir que haría si se encontrase con el mandatario Nicolás Maduro frente a frente: