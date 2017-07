The Pretenders abre el Festival Illas Cíes de Vigo

El Concello de Vigo sigue con una nueva acción de promoción de las Islas Cíes dentro de su proyecto para auparlas como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. En esta ocasión será la música, según anunció el alcalde, Abel Caballero, con la celebración de la segunda edición del Festival Illas Cíes. El evento traerá a Vigo a la afamada banda anglo-estadounidense The Pretenders, a la voz de Supertramp, Roger Hodgson y que incluirá también un concierto de la cantante Uxía acompañada por la Real Filharmonía de Galicia.

The Pretenders, la banda liderada por Chrissie Hynde, será la encargada de abrir el festival el día 20 de julio. Y lo hará al aire libre, en el auditorio de Castrelos. Al igual que el resto, las entradas están a la venta en en Ataquilla. Éste no será el único espectáculo que habrá este verano en este privilegiado escenario. Fuera del Festival Illas Cíes, están confirmados también ya Miguel Bosé (25 de julio); Carlos Vives (27 de julio) y el grupo inglés de música indie Crystal Fighters (3 de agosto), según recoge Nacho Porta en Que.--The Pretenders, banda liderada por Chrissie Hynde abre el Festival Illas Cíes de Vigo--.