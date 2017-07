ADELANTO: Así será el nuevo disco de Europe "Walk the earth"

El próximo 20 de Octubre de 2017, Europe publicará su álbum número 15 y con un estilo parecido a su anterior disco War of Kings, producido por Dave Cobb nuevamente, el grupo asegura que es el mejor disco

Que han realizado en los últimos años, en palabras de Ian Haugland, batería del grupo.

El track list del álbum es el que sigue:

1. Walk The Earth

2. The Siege

3. Kingdom United

4. Pictures

5. Election Day

6. Wolves

7. GTO

8. Haze

9. Whenever You're Ready

10. Turn To Dust

El álbum fue grabado a principios de este año en los famosos Abbey Road Studios en Londres y traerá consigo una gira de conciertos que volverá a enfrascar a la banda en un recorrido por todo el mundo, que les ocupará casi dos años. Empezando en Octubre y Noviembre en el Reino Unido, acompañando a Deep Purple en su gira de aniversario y seguramente visitando nuestro país a finales de este mismo año y principios del próximo.

La banda no ha parado de grabar desde su vuelta a los escenarios en 2004 y tras un largo paréntesis de casi 13 años desde que grabaran su último disco como grupo, sometiendo a sus fans a una espera muy larga que ahora compensan con giras y discos cada dos años. Tenemos Europe para rato. Comienza la cuenta atrás para la llegada de este nuevo disco.