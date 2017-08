Los suecos Rian presentan su primer disco: Out of Darkness

A finales del mes de Julio de 2017, vio la luz el disco, OUT OF THE DARKNESS, primer LP del grupo de origen sueco: RIAN

Un gran disco de un potente power trio, surgido de los barrios de Estocolmo y formado por:

Richard Andermyr (voz y guitarra y alma mater de este grupo) Jonas Melin (bajo) y Jan Johansson (batería).

Su álbum debut en el que llevaban trabajando más de un año es este Out of the Darkness que traemos hoy y que sin duda, es todo un refresco para el mundo del hard rock melódico, puesto que se nota el tiempo que Richard Andermyr pasó estudiando en los Estados Unidos, y que se reflejan en cada uno de los 11 temas que componen este álbum producido por Daniel Flores.

El tracklist es el que sigue:

1. Out Of The Darkness

2. In A Dream

3. Time Of Your Life

4. Out Of My Mind

5. Remember

6. Shaping Fear

7. Hide Away

8. In The Night

9. All The Time

10. Burn The Love

11. Pain.

Un rock melódico a la antigua usanza y con evidentes influencias de la banda favorita del cantante, Bon Jovi, y que se deja notar en las líneas de teclado que llenan el disco de principio a fin. Riff armoniosos con una potente base rítmica consiguen que este primer disco de RIAN suene excelentemente bien y deje con ganas de mucho más.

Chicago, Dokken, FM, Gary Moore, Giant, Journey, Metallica, Skid Row, Toto, Van Halen, Warrant, Whitesnake and Winger y los propios Europe son algunas de las bandas de las que encontraremos reflejo en Out of the Darkness. La voz de Richard acompañada de sus potentes riffs y las composiciones no excesivamente largas de los temas, nos llevan a otra época en esto del rock melódico: La vieja escuela del AOR de los 80 está aquí presente desde la apertura con el directo OUT OF THE DARKNESS a temas mucho más rockeros y metaleros como Hide Away, cuyo principio te engancha y ya no te suelta hasta el final de la canción.

Time of your life comienza con un teclado de aquellos que tanto gustaba usar en aquel AOR ochentero. Brillan por su ausencia las guitarras acústicas y en realidad no se les echa de menos. En Remember, que es la balada del disco, la guitarra al principio, no deja de ser una eléctrica sin efectos, pero nunca una acústica.

Muy recomendable escuchar este primer disco de RIAN para todos los que aman el buen rock melódico o los que se quieren acercar a él por primera vez. Un disco que no les va a defraudar.