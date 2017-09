[VÍDEO] El video que a Poison no les gustaría que vieras

Poison es una banda estadounidense de Hard rock formada en Mechanicsburg, Pensilvania. Está formada por Bret Michaels (Voz, Guitarra rítmica y Armónica), C.C. DeVille (Segunda voz, Guitarra solista, Coros), Bobby Dall (Guitarra bajo, Teclados, Coros), y Rikki Rockett (Batería, Percusión, Coros). Fue popular desde mediados de 1980 hasta mediados de 1990, con más de 15 millones de álbumes vendidos en su país y más de 50 millones en todo el mundo. Poison es una de las bandas de Glam metal con más ventas de la década de 1980, siendo una de las agrupaciones más representativas de ese género.​

El estilo estrafalario en el vestir y del peinado de sus integrantes en los inicios de la banda atrajo a un gran número de seguidores, así como los vídeos musicales coloridos y con situaciones cómicas, siguiendo con la tendencia de otros grupos de gran éxito como Bon Jovi, Mötley Crüe, Europe, Ratt y Def Leppard, según reocge Wikipedia.--Poison--.

Sus cuatro primeros álbumes tuvieron éxito musical y comercial. Su popularidad disminuyó a raíz del despido de C.C. DeVille en 1991. En 1999, DeVille retornó al grupo y en ese año la banda emprendió la gira de reunión Greatest Hits World Tour. En el año 2000 Poison hizo la publicación del álbum Crack a Smile... and More!, seguido por Power to the People. Posteriormente Hollyweird en 2002. En el 2006, la banda celebró su aniversario de 20 años de trayectoria musical y artística con The Best of Poison: 20 Years of Rock, que fue disco de oro y debutó en la ubicación #17 del Billboard 200, con este álbum la banda se ubico en una buena posición por primera vez desde 1993. En total, desde que debutaron en 1986, han publicado siete álbumes de estudio, cinco álbumes en vivo, ocho álbumes recopilatorios, y veintiocho sencillos. En 2015 VH1 los clasificó en el tercer puesto de su lista The Hair Metal 100: Ranking the '80s Greatest Glam Bands