Los conciertos de Manuel Carrasco y Vanesa Martín en Las Ventas pendientes de un hilo

Malas noticias para los fans de Manuel Carrasco y Vanesa Martín. "Es muy triste que os tenga que comunicar esto pero mañana [este martes 12] a partir de las 8 de la mañana debería entrar el equipo de nuestra gira para comenzar con el montaje del concierto, y a esta hora del día de hoy, no tenemos ninguna comunicación", decía Carrasco, que tenía pensado cerrar en la capital su tour Bailar el viento.

Después, se preguntaba: "¿por qué no nos dan respuesta con el tiempo necesario para buscar un recinto alternativo?, ¿por qué no nos han dicho nada aun a tres días del concierto? ¿por qué se han seguido y se siguen celebrando eventos en la plaza y el nuestro no recibe una respuesta?", según recoge Ecoteueve.--Peligran los conciertos de Manuel Carrasco y Vanesa Martín en Las Ventas--.

El mismo mensaje lanzó la cantante malagueña sobre su concierto de la gira Munay: "Llevamos varios meses de rumores que hacen más que aumentar la incertidumbre de si finalmente se podrán llevar a cabo conciertos y eventos no taurinos en la plaza. No habíamos perdido la esperanza al ver que durante el verano se han seguido realizando distintas celebraciones".

Vanesa Martín se refiere al anuncio datado del 22 de junio de que la plaza de toros cerraría sus puertas para ser sometida a unas reformas de seguridad, a decisión del Ayuntamiento. Así, Las Ventas se cerró para eventos taurinos y no taurinos desde el 2 de julio hasta el próximo 12 de octubre. Sin embargo, el Red Bull X Fighters sí se celebró el 7 de julio debido a que la empresa responsable interpuso un recurso alegando que el evento llevaba celebrándose hace quince años. Habrá que esperar para conocer el desenlace.

Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 1:59 PDT