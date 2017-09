[VÍDEO] Red Hot Chili Peppers versiona así ’La Chilala' y revientan las redes

Continuan las increíbles fusiones musicales en Facebook. Esta vez el conocido productor musical unió a la banda de rock Red Hot Chili Peppers con la canción 'La Chilala'.



El video muestra extractos de un concierto de la agrupación norteamericana tocando la canción 'Under the Bridge', pero con la letra de 'La Chilala', según recoge El Popular.



Tito Silva es quien creó otras fusiones como su versión selvática de 'Wake Me Up'; el remix de tema ‘Hasta cuando lloraré' de la Muñequita Sally; 'Olvida amigo' de Carmencita Lara al lado de Ariana Grande, entre otros.