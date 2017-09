[VÍDEO] ¡Todos quieren mi ganso!' el super temazo que no puedes dejar de oír

Si eres de la gente que hace covers, es muy dificil que no sepas quién es Pellek. El joven tiene un famoso canal de YouTube en el cual hace videos cantando temas de series en versión metal, así como otros más comerciales como 'Despacito'.

Uno de los últimos pedidos que recibió el chico en YouTube fue el hacer una versión metal del clip '¡Todos quieren mi ganso!', que muestra una escena del show Dora, la exploradora. En este, un moreno le canta a su mascota y deja ver que no tiene intenciones de abandonarla, según recoge Trome.--

Como se oyó en el material, este asunto no le cuadró mucho. "Muchos de ustedes me pidieron que hiciera una versión metal de esta canción, que es tan tonta que me siento como un retardado cantándola. Pero yo quiero a mucho a mis suscriptores latinos y españoles, así que lo voy a hacer", menciona Pellek en la entrada del video de YouTube.

El resultado es, como se puede ver en los comentarios del clip, alucinante. Junto con las respuestas de sorpresa, los usuarios de YouTube no dudaron en 'trolear' a Pellek.