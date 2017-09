¿Es 'buen rollo' o amor lo que hay entre Victoria Federica y Willy Bárcenas?

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es una de las fans más ilustres de Taburete, el grupo de música que lidera el hijo de Luis Bárcenas.

De hecho, este verano ha disfrutado de algunos de sus conciertos e incluso ha movido sus hilos para poder conocerlos.

Lo ha confesado el propio Willy Bárcenas (26) en El Mundo:

"Victoria Federica vino a vernos al camerino después de un concierto. La conocimos y fue todo muy bien".

Poco más quiere decir el hijo del ex tesorero del PP sobre su seguidora más flamante, salvo que no la acompañó su hermano Froilán y que no es la única cara conocida que los visita al finalizar un show:

"El otro día estuvo Caco Senante en el concierto de Valencia. Pasó por el camerino para felicitarnos y decirnos que le había encantado el concierto".

El cantante ya ha aprendido la lección y no quiere volver a ser protagonista de la crónica social.

Después de que este portal informara sobre su noche de pasión con Lucía Rivera (18), trata de ser mucho más discreto:

"No me gusta nada la prensa rosa. Intentaré estar alejado de ello todo lo que pueda, yo no quiero dar pie a que se hable de nada".

Eso sí, no niega su flirteo con la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero:

"Se puede dar unos besos y que no pase nunca nada más".

Willy Bárcenas triunfa en la música junto al nieto de Díaz Ferrán