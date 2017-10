La tórrida y turbulenta historia sexual de los 'Mecano'

Ana Torroja habló con Bertín Osborne de su infancia, del éxito de su grupo Mecano, de los problemas de la fama, del final del grupo que cantó Hoy no me puedo levantar, de su vida en México con su marido cordobés y de su hija.

Bertín no quiso exigirle respuestas sobre sus problemas con Hacienda, que en 2015 la condenó por fraude, tal vez porque el propio presentador vivió momentos turbios por las mimas razones.

"La fama me cambió para mal, siempre he sido muy tímida y nunca me ha gustado que supieran dónde estaba. Sufrí muchísimo, me sentía observada, todo el mundo me quería tocar. Me convertí en agorafóbica".

Se aisló:

"Mi familia era mi refugio y me escapé después de nuestra última gira en 1992. Cada concierto era un sufrimiento y mi profesor de canto me dijo que me olvidara de la música. Me fui a Nueva York y me reencontré a mí misma". Se disolvió el grupo durante cinco años. Ana pensó que la vuelta podría ser compatible con su carrera en solitario, pero durante un homenaje José María Cano anunció la separación. "¿No tenía otro momento? Tendría que haber avisado, fue un jarro de agua fría y un feo grande. Nos aportó razones personales y de salud", explicaba Torroja. "Ahora No nos vemos mucho, tampoco lo hacíamos cuando trabajábamos juntos. Nos queremos mucho, somos como hermanos".

"Nacho y José ligaban mucho con las novias de otros y, claro, el ambiente era tenso", recordaba Ana entre risas. La fama tiene una parte oscura, una vertiente que el famoso no controla:

"Me hicieron novia de Javier Herreros de Los Pecos. Aquello me jorobó porque yo tenía novio, pero fue una estrategia de CBS -ahora Sony- para promocionarnos".

"José hicieron algunas negociaciones tramposas y nos recibió Miguel Ángel Arenas, El Capi. Fue él quien dijo que tenía que ser yo la voz principal. No recuerdo cómo reaccioné. Realmente a los que le ilusionaba aquello era a Nacho y José, yo me dejaba llevar".

"¿Por qué nos llamamos Mecano? Yo no estuve de acuerdo nunca. Mecano se le ocurrió al presidente de CBS por los hermanos Cano y yo dije:: ¿Y dónde quedo yo?. No me pareció bien".

En 2008 tuvo un grave accidente de tráfico con su amiga la actriz Esther Arroyo:

"Íbamos para el norte de España y no llegamos; se nos cruzó una camioneta y no pudimos evitarla y la atravesamos por la mitad".

Años atrás, el grupo Mecano había tenido otro accidente de coche:

"Se nos durmió el conductor, salí despedida por detrás. Tuve muchas contusiones y me fracturé el coxis".

Ana es la mayor de seis hermanos y se lleva muy bien con todos. Asegura que la familia es su fuerte, lo que la sostiene:

"En esta profesión mostrarte siempre como eres te hace muy vulnerable y con ellos puedo ser yo".

Su madre, enfermera y ama de casa, murió en el 86, pero su padre aún vive:

"Fue ingeniero de caminos. De carácter me parezco a mi madre, siempre jovial y vital".

Como madre se ve bien.

"Creo que soy buena. Ser madre te quita mucha energía pero te da vida. Me encanta ver cómo mi hija está cambiando a mujer y aprendo cada día a manejar esa situación".

Mecano: 'Hoy no me puedo levantar'