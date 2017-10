“Walk the earth” probablemente el mejor disco de la historia de los suecos Europe

Cuando eres fan de un grupo durante tantos años, es fácil escribir sobre ellos porque conoces hasta el último detalle de su carrera, pero ya el sumum es cuando te dan la oportunidad de tener una primera escucha de su nuevo disco. Y este es mi caso con EUROPE, de la que soy declarado fan desde hace más de 30 años. He tenido la oportunidad gracias a su sello HELL AND BACK RECORDINGS AND SILVER LINING MUSIC, de tener una primera escucha de esta "joya" que nos van a presentar a partir del 20 de Octubre, de la mano del productor Dave Cobb y grabado en los Abbey Road de Londres.

Tras esta escucha concienzuda puedo decir que la banda se ha dado el gusto de hacer la música que tanto les ha gustado desde que eran unos adolescentes en los barrios de Estocolmo, alla por los años 70. El disco es un homenaje constante a las bandas que de siempre han sido reconocidas por ellos mismos como sus mayores influencias. Encontramos una voz de Joey Tempest que se parece en muchos tonos a la del ya desaparecido Phil Lynnot de Thin Lizzy , y también es evidente la presencia de Bowie, y de los Zeppelin, pero con ese toque de esta banda, que desde que se volvieron a juntar, nos han dejado uno tras otro, discos de muy gran factura.

Se nota la pasión puesta en la composición y grabación de esta joya, y en la elaboración de unos temas que componen a mi gusto uno de sus mejores discos, con unos coros más elaborados y una mayor presencia de los teclados y pianos. Todos los miembros de la banda, brillan especialmente de uno u otro modo.

10/10, un discazo que una vez más pone a las claras los niveles a los que este grupo sigue llegando. Un disco que no puede faltar en las estanterias de cualquier buen amante del Hard Rock de siempre.

Para mi se hace corto y nos deja con las ganas de ver cuál será el próximo capítulo en la historia de esta banda que no deja de alegrarnos a los fans y sorprendernos con cada nueva publicación suya.

Hagamos ahora una breve reseña de cada uno de los 10 temas que se incluyen en WALK THE EARTH.

1.WALK THE EARTH: Primer Single y con reminiscencias claras a sus adorados Led Zeppelin.

2.THE SIEGE.:Un tema muy Thin Lizzy y con un estribillo mordedor.

3.KINGDOM UNITED: Tema rockero en la linea de su anterior War of Kings. Muy épico y melódico y con una duración inferior a los 3 minutos, lo que lo hace perfecto.

4.PICTURES: Cominezo que envuelve en misterio y una acústica al estilo de sus primeros discos. El violonchelo de fondo da cuerpo al tema que bebe del Odity de Bowie y emula la sonoridad de John Lennon. Una gran balada que va a convencer y alegrar a los fans de toda la vida. Destaca el solo de piano al centro de la canción y el final con otro de los brillantes solos a los que Norum nos tiene mal acostumbrados.

5. ELECTION DAY: Comienza con un potente redoble de bateria y sigue en una linea muy setentera y con corso pegadizos. Se les nota disfrutando al interpretar esta canción.

6.WOLVES: Potente comienzo con una guitarra de sonido muy oscuro y unos coros de fondo que parecen imitar a la jauria de lobos del título. Un tema muy stoner, y que sigue la linea de evolución de la banda, con estos sonidos que como ellos mismos han dicho en recientes entrevistas, les llenan y hacen sentir mejor.

La presencia de la brillante guitarra de Norum, sumada a los coros a varias voces y tonalidades, hacen que la canción se meta rapidamente por todos los sentidos. Temazo.

7. GTO: La voz de Joey suena potente, en plena forma, alcanzando unas notas muy altas. La lleva al máxima y a fe que lo consigue. La base rítmica de bajo y bateria y los teclados omnipresentes, harán que este tema sea uno de los favoritos de los fans y que pasen a formar parte de los set lists de futuras giras. Estamos quizá ante un nuevo Days of Rock and Roll, salvando las evidentes distancias.

8. HAZE: Una vez más la voz de Joey brilla y el coro con el HEY! Da un toque novedoso a la música de Europe.El riff principal y con el que se inicia la canción, marca todo el tempo y crea el clima adecuado para disfrutarla. Los parches de Mr Haughland marcan un ritmo que brillantemente dota al tema de una textura pegadiza y hard rockera que la convierten en un tema fácilmente reconocible. Otro alarde de maestría.

9. WHENEVER YOU ARE READY: Canción rápida y muy en la línea de todo el disco y fiel a los anteriores y recientes trabajos de la banda. Suena mucho al Lying Eyes de su disco del 84: Wings of Tomorrow.

10. TURN TO DUST: Comienza in crescendo y es un medio tempo que nos trae a un Joey Tempest con una voz clara y limpia que nos recuerda de inmediato a sus antiguos albumes, si bien el nuevo carácter de la banda está impreso en las líneas melódicas de la canción. Es el tema más largo de todo el disco, casi 7 minutos, pero está tan firmemente interpretado que se convierte en el broche de oro perfecto para esta gran obra que es Walk The Earth.

Recomendable al 100% tener este disco entre tus favoritos porque no te va a defraudar.

EUROPE han vuelto y van a seguir Caminando la Tierra.