Paula Echevarría: "Yo también sufro; mi separación de David Bustamante es física"

La actriz ha protagonizado este 5 de octubre de 2017 un acto como imagen de la firma Pantene en Madrid.

Durante el mismo, la intérprete ha posado para la prensa y se ha enfrentado a las incisivas preguntas de los periodistas.

La protagonista de Velvet ha sido más clara que nunca al respecto de su "separación física" de David Bustamante.

"Por mi parte sigue igual, la pelota está en otro tejado, tenéis que ir a preguntarle a él, las cosas no han cambiado. Quiero creer que a la primera que se lo diría es a mí".

Eso decía Paula, cuestionada acerca de si era cierto que el cantante había empezado a preparar los trámites del divorcio.

"Yo estuve con David anteayer y hablamos de cosas, pero no se habló de eso. Si toma la decisión pues el otro lo aceptará de una manera de lo más normal, ¿qué voy a hacer?".

La intérprete también se ha referido al cambio de residencia del artista cántabro, que se ha ido a vivir a un piso de soltero:

"Él ya no vivía en casa antes de lo del piso. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vive en otra casa. Lleva muchos meses ya viviendo fuera de casa, la diferencia es que ahora vive en otro piso que no es el de hasta ahora".

Eso aseguraba Paula, que incluso desveló que ayudó a su ex a elegir su nuevo hogar.

En otro momento de su encuentro con la prensa, Echevarría insistía en que la situación que atraviesa con David "es una cosa de dos":

"¿Sabéis qué pasa? Que primero se hizo ver que la pelota estaba en mi tejado y que la decisión de separarnos dependía de mí y pobre David, que estaba esperando a que yo tomara una decisión. Ahora la cosa es como: 'Bueno Paula, David ha tomado una decisión'. Y no. Esto es cosa de dos. Es verdad que uno de los dos puede tomar la decisión pero es que en este caso no ha existido confirmación como tal por parte de ninguno de los dos".

Además, la asturiana confirmaba que lo suyo es una separación en toda regla y que cada uno lo está llevando a su manera:

"Yo también sufro. Esto es una separación. Una separación física, de momento, y claro que sufro. He convivido con él 12 años y, aunque hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado, el día que uno lo haga el otro tendrá que aceptarlo. No hay otra cosa que hacer".

Por último, Paula admitía que no sabe si su historia se reconducirá y tendrá lugar la esperada reconciliación:

"Pues no lo sé. Las cosas en la vida van surgiendo. De momento, te digo, y no engaño: no ha habido pasos ni para delante ni para atrás. Nos llevamos muy bien. Tenemos una relación estupenda. Él viene a casa con su llave. Es su casa y seguirá siéndolo. Él entra y está en casa conmigo y con la niña".