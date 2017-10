La relación de Pablo Alboran con Franco y otras cosas gordísimas

Pablo Alborán ha estado apartado de los escenarios durante dos años.

Un periodo tan largo que ha hecho que incluso los que no son fieles a la música del cantante malagueño, se pregunten por qué hizo una parada en un gran momento de su carrera musical o dónde ha estado.

«Decías que querías recuperar a tu familia, tus amigos y al amor», comentó Bertín Osborne al cantante.

«Como ya lo he superado, lo voy a contar…», contestó Alborán, el invitado de este miércoles en «Mi casa es la tuya».

Ya antes de la emisión del programa se había insinuado la posibilidad de que Alborán hablaría en Mi casa es la tuya de ciertos temas que hasta ahora habían sido tabú.

Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz es su nombre real y quedaría perfecto para una persona que ostentara un título nobiliario, y a él esa posición le pilla bastante cerca. Y es que su bisabuelo, el almirante Francisco Moreno, recibió el título de primer Marqués de Alborán de la mano de Francisco Franco en 1950.

Alborán se abrió a lo largo de la entrevista, contando varios aspectos desconocidos de su vida personal.

Aún así, dada la forma en que se había publicitado esta edición del programa, queda la duda de si todo ha sido dicho o, por el contrario, quedaron cosas en el tintero.

El comienzo de la charla se centró en cómo había sido la vida del artista tras bajarse de los escenarios.

Tras varios años de actividad muy intensa, Alborán decidió hacer un parón para disfrutar de su casa, su familia y sus amigos.

«Lo primero que hice el día después de parar fue limpiar mi nevera».

Repasó junto a Bertín toda su trayectoria musical, desde sus inicios hasta sus momentos de máximo éxito.

Recalcó en Mi casa es la tuya el apoyo incondicional de toda su familia a lo largo de su carrera. Tuvo una mención especial para su hermano, con el que empezó muy joven a dar conciertos y que ahora hace todo el trabajo de diseño de sus discos.

Cuando ya estaban preparando la comida, Bertín lanzó su habitual pregunta:

«¿Y no has encontrado ninguna chavalilla en estos dos años?».

Pablo respondió: «en estos dos años he encontrado de todo. Me lo he pasado muy bien. Fija, fija, no hay».

Poco a poco, el tema de la conversación fue derivando cada vez más hacia lo íntimo y las relaciones amorosas. Junto a su amiga la actriz María Esteve, recordaron sus correrías juveniles, sus viajes juntos, sus noches de fiesta...

Las cosas empezaron a desmadrarse y se lanzaron a jugar al «yo nunca» ante las cámaras.

Tras la comida, Alborán interpretó varias de sus canciones tocando la guitarra primero y después el piano.