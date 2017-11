'OT 2017 ': El problema dental que martiriza a Nerea

Parece que Nerea no está pasando su mejor momento. La nominación de la pasada gala de OT 2017, de la que la salvaron los profesores de la Academia, ha provocado que la joven aspirante se derrumbe, llegando a contar un problema que le impide llevar una vida normal.

Tal y como se ha podido ver en el canal 24 horas de OT 2017, Nerea le contó a Agoney el martirio de su dentadura:

«Estaba haciendo una obra, y alternaba entre el papel de Caperucita y el de Julia. Llegaron a decirme que si no me ponía brackets me comería muchas más julias. No me iban a echar de la compañía, evidentemente, porque son como una tercera familia para mí».

Pero no se los puso, porque entró a Operación Triunfo:

«No me los puse, pensando que lo haría al acabar Caperucita, pero entonces me metí aquí y es algo que voy arrastrando. Me da mucha rabia que no me lo hicieran bien desde un principio, estaría bien ahora, no perfecta, pero mejor sí. Estaría más tranquila (...) Tampoco me puedo hacer blanqueamientos ni nada, me impide muchas cosas».