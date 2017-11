Bertín Osborne y la gran polémica: ¿ganó o no el Festival de San Remo?

Todavía no sabemos quién representará a España en Eurovisión este año, pero eso no hace que las anteriores candidatas desluzcan en la memoria colectiva.

Para recuperar su paso por el certamen europeo, Bertín Osborne invitó a charlar con él en su programa «Mi casa es la tuya» la semana pasada a Massiel, Remedios Amaya, Rosa López, Soraya Arnelas y Pastora Soler.

Pero lejos de Eurovisión, lo que cobró fuerza y repercusión fueron sus palabras sobre el Festival italiano de San Remo, no sobre Eurovisión.

El presentador aseguró que no se arrepentía de no haber acudido a este festival porque un año más tarde, en 1983, había ganado el de San Remo. Durante su conversación con Pastora Soler, Osborne dijo:

«En el 82 me propusieron ir a Eurovisión, pero era un pipiolo y no me llamó la atención. Al año siguiente gané San Remo en Italia, o sea que me dio un poco igual».