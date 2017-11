Hallan en Berlín los diarios de John Lennon robados hace 10 años

Este lunes la Policía de Berlín detuvo a un sospechoso en el marco de la investigación del robo de pertenencias personales del cantante John Lennon, integrante del legendario cuarteto The Beatles.

"El sospechoso, de 58 años de edad, fue detenido esta madrugada en Berlín. Otro sospechoso vive en Turquía y en este momento se encuentra fuera del alcance de las medidas de persecución penal", declaró el vocero de la Oficina del Fiscal General de Berlín, Martin Stelner, según recoge RT.

(ENGLISH VERSION) Items from John Lennon's estate - arrest warrant and search - suspicion of selling stolen goods and fraud pic.twitter.com/UCyIsNswOH