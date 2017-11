Rosa López desafina como una gallina afónica en la gala Unicef

Rosa López fue una de las artistas invitadas a la Gala Unicef que emitió Canal Sur el pasado domingo 20 de noviembre de 2017.

La granadina fue la encargada de abrir la velada interpretando Sueña, una de las canciones más míticas de su paso por Operación Triunfo.

Rosa se subía al escenario junto a un coro de voces blancas y una gran orquesta que la acompañaron durante toda la canción. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un gran número musical ha dado la vuelta a la red por la calamitosa actuación que todos ofrecieron.

Probablemente, por falta de ensayo y algún problema técnico de sonido, Rosa no escuchaba y desafinó en la práctica totalidad del tema a demás de ir a destiempo en algunos fragmentos de la misma.

Son muchos los que al escuchar la actuación han recordado la sorprendente confesión que Rosa hizo a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

La cantante aseguró que había perdido su voz después de que le pusieran una inyección "de un bote azul y blanco".

"Hubo un día que una chavala me preguntaba si estaba bien. Yo no estaba mal pero ella se empeñó en traerme a un médico que no era ni médico, o si, no lo sé".