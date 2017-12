Lucía Rivera sobre su padre biológico

A sus 19 años, la hija de Blanca Romero (41) está sacando toda la artillería para darse a conocer, más allá de los apellidos que lleva, por su faceta como modelo. "Me están empezando a conocer por mí misma y eso me da fuerzas. El 'hija de' ya me agobia. Nací siendo Lucía y siempre lo seré", ha dicho la joven. Además, aprovechó su última aparición pública para hablar por primera vez de su padre biológico: "No lo necesito".

Según publica Informalia, con su carrera profesional cada vez más proyectada, Lucía Rivera acudió como embajadora a la presentación de la campaña 'Primer regalo de Navidad eBay', donde habló de su vida privada y profesional.

La modelo se define como una "mujer fuerte" que desde pequeña ha sabido esquivar los obstáculos de la vida, según reveló a ABC. "Cuando nací, me rompieron los dos fémures en la cesárea de mi madre. El médico dijo que tenía huesos de cristal y, ¡mírame!, desfilando para Women'Secret. ¿Quién se iba a imaginar que una niña con las piernas rotas acabaría en una pasarela?", explicaba.

Lucía también habló sobre su padre biológico, del que su madre publicó una fotografía hace apenas dos años: "Al conocer a mi padre biológico, viví una escena bastante absurda. Y me di cuenta de que no me hacía falta. Lo he perdonado pero no es nada mío". Y remató: "Los padres que abandonan a su hijos no son padres"

La maniquí, que fue adoptada por el torero Cayetano Rivera cuando éste se casó con su madre, no se arrepiente de haberse acercado a su progenitor e incluso confesó que podría volver a hacerlo en un futuro para conocer a su hermana: "Él tuvo una niña hace poco y me gustaría verla, pero me niego a volver a pasar por la misma historia. Debe tener un año o dos. Si me voy a Londres a trabajar, a lo mejor hago algún intento de acercarme a él".

Con quien sí mantiene una buena relación es con Cayetano. Tras un distanciamiento que les mantuvo alejados unos años, se reconciliaron y ahora vuelven a ser uña y carne. Tal es así que está deseando que nazca el primer hijo de su padre con Eva Gónzález: "Estoy muy emocionada y tengo muchas ganas de conocerlo", aseguró.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/379222.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>