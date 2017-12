Rosa López: "Quiero agarrarme a algo más que a un miembro viril"

Poco queda ya de aquella Rosa López que se convirtió en la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo.

Apoyada por sus compañeros, la insegura granadina se convirtió en Rosa de España, pero ni siquiera la soltura sobre el escenario la libró de sufrir irregularidades en el inciio de su carrera artística, como confesó en el programa Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne:

Eso llegó a decir y también confesó, sin pudor, que llevaba más de dos años sin estar con un hombre.

Ahora, dieciséis años después de su paso por OT, a la cantante le cuesta menos abrirse.

Este 7 de diciembre de 2017 lo hizo en Sálvame, donde concedió una de sus entrevistas más sinceras, sin filtros ni vergüenza.

Habló en el programa diario de Telecinco del amor, y de la falta que le hace una relación, pero también de que no ha dudado en buscar compañía a través de aplicaciones.

«Es que no había feedback, no me hablaba casi nadie. Me puse una foto de rubia que se me ve de lejos medio borrosilla. Y luego, he estado a punto de ponerme Tinder. Pero que no hay nada mejor que ir a casa de unos amigos y coincidir allí».