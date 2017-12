Marta Sánchez y Miguel Such, pillados en plena calle

La cantante podría haber recuperado la ilusión con este atractivo actor, tal y como ya informó este portal hace unos días. Ahora, la pareja ha sido descubierta haciéndose arrumacos en plena calle y dejando constancia de que su amistad es muy, pero que muy especial.

Según publica Informalia, Marta Sánchez y Miguel Such disfrutaron de un almuerzo en Madrid hace unos días. Quedaron a las puertas de un conocido restaurante y se saludaron con un cariñosísimo abrazo y una mirada de lo más cómplice, tal y como muestran unas imágenes publicadas por QMD. La cantante y el actor se están conociendo en profundidad en las últimas semanas y él podría ser uno de los motivos por los que la antigua vocalista de Olé Olé ha dado carpetazo a su vida en Miami. Hace sólo unos días que firmó la venta de su casa, un chalet de los años 30 totalmente reformado, con terraza, jardín y piscina con el que ha perdido 70.000 dólares (lo ha vendido por 450.000 y está valorado en 600.000) pero, como ella misma afirmó a unos amigos, ha ganado "vida".

Parte de esa vida también es España, su hija y Miguel Such, con el mantiene una amistad especial. Es un mallorquín de 42 años (Marta tiene 51), y que todo el mundo pudo ver en la edición de Supervivientes 2008, pero que también es actor. Su cara se hizo muy popular en México, donde presentó distintos programas y hasta trabajó en una telenovela. También inició una carrera musical y estuvo algunas temporadas al frente de un programa del canal musical MTV.

Marta Sánchez rompió la pasada primavera con Casy Ustik, un yogurín mucho más joven que ella al que dirigió no muy bonitas palabras cuando dejó la relación: "No me gustaba su forma de ser", nos dijo entonces.