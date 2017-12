Muere David Cassidy, actor cantante e ídolo juvenil en los años 70

El actor y cantante estadounidense David Cassidy falleció este martes a los 67 años de edad, según informó su publicista.

Cassidy, quien en la década de los 70 fue un verdadero ídolo juvenil que congregaba en sus apariciones y conciertos a legiones de adolescentes, fue hospitalizado la semana pasada en Florida en estado crítico.

"En nombre de la familia Cassidy, anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de nuestro querido padre, tío y hermano David Cassidy", señaló la representante del artista Jo-Ann Geffen.

A principios de este año, el artista reconoció que padecía demencia y anunció su retirada de los escenarios para disfrutar de la vida.

Familia artística

Cassidy nació en Nueva York, EE.UU., en 1950 en el seno de una familia ligada a la industria del entretenimiento: su padre era cantante y actor y su madre era actriz.

El carismático actor alcanzó la fama en todo el mundo a principios de la década de 1970 al participar en la serie de televisión "La familia Partridge".

La serie trataba sobre una madre y sus cinco hijos que formaban una banda de rock & roll y Cassidy interpretaba en ella a Keith Partridge.

La serie dio lugar a varios éxitos musicales, como I Think I Love You.

Exitosa carrera musical

"La familia Partridge" le ayudó a impulsar su carrera musical, protagonizando multitudinarios conciertos dentro y fuera de Estados Unidos, en los que llamaba la atención la pasión de sus seguidores -la mayoría mujeres- y en los que no era raro que se produjeran heridos.

Cassidy recibió varias nominaciones a los premios Grammy y vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo.

En lo más alto de su carrera, su club de fans tenía más miembros que los de los Beatles y Elvis Presley.

Problemas personales

En años recientes, Cassidy habló abiertamente sobre sus problemas con el alcohol.

Entre 2010 y 2014 fue arrestado tres veces por conducir ebrio y se le ordenó someterse a un programa de rehabilitación.

En 2015 se declaró en bancarrota.

Se divorció tres veces y tuvo dos hijos.

Este año, tras anunciar su retirada y que padecía demencia, Cassidy dijo que trataría de concentrarse en su "salud y felicidad".

Muestras de tristeza

En cuanto se conoció la noticia empezaron a circular reacciones en redes sociales.

"Mi tío David Cassidy ha muerto esta noche y en el proceso del duelo no puedo evitar darle gracias a dios por la alegría que le llevó a innumerables millones de personas. No creo quedarme solo si digo que todos lo extrañaremos. ¡Vaya con Dios!", escribió su sobrino Jack Cassidy en Twitter.

Por su parte, el célebre presentador de radio y televisión Larry King reconoció el talento de Cassidy al escribir: "Me entristece saber que David Cassidy ha muerto. Al igual que su padre Jack tenía mucho talento y una vida complicada. Mi pésame a su maravillosa familia".

Sad to learn David Cassidy has died. Like his father Jack he had great talent, and a complicated life. Condolences to his wonderful family.