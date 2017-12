Así eran y así cantaban en 'OT1' las estrellas que verás o no en la gala de Navidad de 'OT 2017'

Produce nostalgia mirar tanto hacia atrás, pero la televisión vive de eso y del morbo.

Operación Triunfo hará la noche de este 25 de diciembre de 2017 un parón en su mecánica habitual para ofrecer a los espectadores una especial Gala de Navidad que volverá a reunir a los 16 concursantes que entraron este año en la Academia.

Los nuevos triunfitos vivirán un esperado reencuentro con los de la primera edición del talent de TVE.

Todos ellos, se unirán sobre el escenario para volver a interpretar algunas de las canciones más míticas que sonaron en 2001 en un programa que ha vuelto convertirse en fenómeno de masas este 2017.

Pero no estarán todos. Chenoa, Mireia, Bisbal, Bustamante y Juan Camus, serán los grandes ausentes de la cita.

Así pues, Amaia y Rosa unirán sus voces para interpretar Gracias por la música. Nerea y Álex Casademunt interpretarán Vivo por ella (Andrea Bocelli), Miriam y Javián cantan Te quiero, te quiero.

Gisela y Agoney interpretarán Somebody else's guy (Jocelyn Brown), Raoul y Alejandro Parreño se subirán al escenario con Don't let the sun go down on me (Elthon Jon) y Cepeda y Manu Tenorio unirán sus voces para cantar Lucía (Joan Manuel Serrat).

Alfred y Naim Thomas nos emocionarán con el tema Adoro (Armando Manzanero) y el acento flamenco lo pondrán Mireya y Nuria Fergó con Noches de Bohemia (Navajita Plateá).

Además también habrá actuaciones grupales, como la de Ana Guerra, Mimi, Gisela y Vero que cantarán Lady Marmalade (Christina Aguilera), el de Marina, Thalía, Natalia y Geno que defenderán Eternal Flame (The Bangles) y el de Ricky, Juan Antonio, Javián y Álex con Corazón espinado (Maná), sin olvidar que Aitana y Natalia nos harán bailar al ritmo de Walking on sunshine (Katrina & the Waves), mientras que Roi cantará con Vero I finally found someone.

Rosa y Nuria Fergó: "Gracias por la música"

LISTA COMPLETA

Camina - Grupal

Gracias por la música – Rosa y Amai

Vivo por ella – Miriam y Javián

Somebody else’s guy – Agoney y Gisela

Don’t let the sun go down on me - Raoul y Alejandro Parreño

Lucía - Cepeda y Manu Tenorio

Adoro - Alfred y Naim

Lady Marmalade - Ana Guerra, Mimi, Gisela y Verónica

Noches de Bohemia - Mireya y Nuria Fergó

Déjame soñar - Thalia, Marina, Miriam, Geno y Natalia

Corazón espinado - Ricky, Juan Antonio, Álex Casademunt y Roi

Walking on sunsine - Aitana y Natalia

Te quiero, te quiero - Nerea y Àlex Casademunt

Mi música es tu voz - Grupal