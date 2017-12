'Operación Triunfo 2017': Talento y gallos a partes iguales en la Navidad de 'OT'

Momento histórico en Operación Triunfo. Los concursantes de la actual temporada compartieron escenario con los míticos triunfitos de la primera edición del concurso.

Casi todos, porque Bustamante faltó a la cita por "indisposición" a pesar de que inicialmente estuvo confirmado.

Uno de los momentos más especiales fue la actuación de Rosa (de España) con Amaia (de España). La ganadora de la primera entrega y la favorita de 2017 compartieron escenario.

Al término, la de Granada aprovechó para disculparse con Roberto Leal por un comentario que le hizo en el estreno de OT 2017, cuando le pidió que se "sacase el palito", al notar que estaba demasiado tenso en la primera gala.

"Quiero pedirte perdón. El palito me lo tendría que quitar yo muchas veces".

A propósito de eso y a botepronto, bromeó el presentador: "¿Estaba muy tieso?".

Aitana cantó con Natalia ('Walking on sunshine'), Nerea sorprendió en un gran dúo con Álex Casademunt ('Vivo por ella') y Cepeda se unió a Manu Tenorio ('Lucía') en un mano a mano.

"Sin besos eh. Y si hay beso, te afeitas", pidió el andaluz durante los ensayos de su canción.

Podéis volver a ver el súper himno de este año aquí 😍👇 https://t.co/ehONeSQFIS #OTNavidad — OT 2017 (@OT_Oficial) 25 de diciembre de 2017

LA GALA MÁS ESPERADA

Como no podía ser de otra manera, la gala especial de Navidad de Operación Triunfo 2017 ha empezado por todo lo alto.

Los concursantes han subido al escenario de Televisión Española junto a Rosa, Javián, Gisela, Alejandro Parreño, Manu Tenorio, Naim, Verónica, Nuria Fergó, Geno, Natalia y Àlex Casademunt, los once participantes de la primera edición que no han querido faltar en esta entrega especial.

Mi música es tu voz, el mítico himno de OT 1, ha sido la canción que han interpretado también junto a los expulsados de esta edición. Una actuación que ha puesto la piel de gallina a todos los grandes seguidores del talent musical. A pesar de ser el mejor comienzo para esta gala navideña, en esta actuación se ha podido escuchar el primer fallo por parte de Rosa López en uno de los momentos más importantes del conocido hit.

#OTNavidad cuando tienes galOT a las 23:00h y que atracar un banco a las 24:00h pic.twitter.com/R16G740Gos — winchester (@acciohutch) 25 de diciembre de 2017

Sube la temperatura en el plató

Ana Guerra ha sido la primera protagonista de esta entrega. Roberto Leal ha presentado a la participante y le ha entregado el primer regalo de la noche de parte del equipo de OT 2017. Su regalo ha sido una máscara de boxeo ya que la participante es especialista en llevarse trompazos en la boca.

Pero ese no ha sido su único momento de gloria. Como sabíamos, la participante ha salido al escenario para interpretar Lady Marmalade junto a Mimi, primer expulsada de OT 2017, y Gisela y Verónica, de la primera edición. Una actuación con la que han subido la temperatura en esta gala especial de Navidad.

Parece que Alejandro Parreño se había colado en la actuación de Raoul, uno con traje y el otro vestido entero de negro y con un gorro. #OTNavidad — Rhaegar Targaryen (@AzgedaQueen) 25 de diciembre de 2017

El gallo de Naím

No ha sido un hecho aislado. Los gallos no han cesado en esta entrega especial de Operación Triunfo 2017. Eso sí, los protagonistas de las desafinaciones han sido los triunfitos de la primera edición del formato. Y es que Naím ha salido al escenario junto a Alfred para interpretar Adoro como uno de los duetos de la velada. Aunque ha sido una actuación muy bonita, no se puede pasar por alto el error que ha cometido el invitado en mitad de la canción.

No obstante, mejor quedarnos con lo bueno de la actuación. “Tiene un talento muy especial. Hay que saberlo observar. Tiene un mundo interior brutal. Le deseo todo lo mejor. Es un chaval diez” ha expresado Naím para despedirse del concursante.

La energía llega al escenario de OT 2017

Aitana ha sido la siguiente. La participante más joven de la Academia se ha juntado con Natalia que estuvo en la misma situación que ella en la primera edición de Operación Triunfo. Las dos artistas han interpretado Walking on sunshine regalándonos una de las actuaciones más enérgicas de la velada. Y es que han volado por encima de los bailarines y todo.

“Aitana tiene un completo. Canta súper bien, tiene rollo, es súper guapa,… Yo me la he pedido para Reyes” ha exclamado Natalia entre risas al finalizar el número. La invitada también ha recordado que ser la más joven de la Academia no representa ninguna ventaja y que se ha de trabajar y estar atenta a lo que te digan los profesores. Una actuación digna de recordar…

Àlex sustituye a David Bustamante

Una de las noticias más duras para los amantes de Operación Triunfo fue que David Bustamante se bajara del carro a último momento por una supuesta indigestión.

Pues bien, Àlex Casademunt ha sido el encargado de sustituir al artista para cantar junto a Nerea una de las canciones más recordadas de esa primera edición del formato: Vivo por ella.

Sin duda, el triunfito invitado no ha tenido su mejor pase de la canción pero no era tarea fácil sustituir a Busta.

“Es muy fácil cantar con una artista como Nerea pero, si me permitís, quiero decir que no es fácil sustituir a un artistazo como David Bustamante. Esta para ti hermano. Confieso que tuve que bajar medio tonito” ha explicado Àlex con el sentido del humor que le caracteriza.

Alejandro Parreño… ¡Retratado!

Sin duda, una de las actuaciones más comentadas en las redes sociales ha sido la que ha realizado Raoul junto a Alejandro Parreño. Lo más destacado han sido los comentarios sobre la indumentaria del triunfito invitado.

Mientras que el último expulsado de la edición vestía un esmoquin rojo, Alejandro ha salido al escenario con un atuendo negro y un gorro de invierno tapando su pelo. Un fallo en el dresscode que no ha pasado desapercibido entre los seguidores.

Otro de los temas destacados de la actuación ha sido el fallo garrafal del invitado que, antes de realizar el gallo de su vida, ha preferido cortar en seco su voz. No obstante, la voz de Raoul ha hecho remontar la actuación.

Amaia y Rosa, el momentazo de la noche

Sin duda, una de las actuaciones de la velada ha sido la que han protagonizado Amaia y Rosa. ¿Por qué la más esperada? Porque las dos artistas fueron las grandes favoritas de sus respectivas ediciones. La que ya conocemos como Rosa de España y la que ya jalean como Amaia de España.

Y es que la participante ya ha sido favorita en tres ocasiones y se postula como una posible ganadora de la edición. Como ya sabíamos, Rosa López y Amaia han salido al escenario para interpretar Gracias por la música, uno de los míticos temas de la primera edición de Operación Triunfo.

Estreno oficial de ‘Camina’

