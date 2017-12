'OT' busca temas en español para Eurovisión: "Estamos esperanzados con las canciones"

OT está inmerso en el proceso de selección del próximo representante de TVE en Eurovisión y de la canción que cantará en Lisboa, ciudad que acoge el certamen tras el triunfo de Salvador Sobral el pasado mes de mayo.

Según publica ecoteuve, Tinet Rubira, director de Gestmusic y máximo responsable de OT, ha confirmado que ya han iniciado el proceso para seleccionar temas: "Ya hemos empezado y estamos esperanzados, tenemos buenas canciones".

Asimismo, ha explicado que se apostará por temas en español. "Priorizamos compositores que hacen canciones en español. Haremos una selección de las mejores y la audiencia escogerá la mejor opción", ha dicho Rubira en Twitter.

En este sentido, ha defendido que una canción en español "no quiere decir mala, ni que sea en inglés es garantía de nada". "Cualquier temazo en inglés cantado por alguien que no domina el idioma deja de serlo. Buscaremos un buen tema y al mejor intérprete", ha explicado cuando le han pedido que no descarten canciones en otro idioma que no sea el castellano.

Así se elegirá al representante en Eurovisión

La representación de España en el Festival de Eurovisión 2018 saldrá de Operación Triunfo. Será antes de la final del talent show de La 1 en el que los cinco finalistas competirán por convertirse en el candidato español para la 63ª edición del certamen europeo.

Los cinco finalistas defenderán en el escenario temas originales compuestos por prestigiosos autores. Canciones que serán asignadas, como es habitual en la Academia, por el claustro de profesores de Operación Triunfo.

Finalmente, será el público el que decida, con sus votos, qué concursante de los cinco finalistas viajará a Lisboa el próximo mes de mayo para representar a RTVE en el Festival de Eurovisión 2018.