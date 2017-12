Rosa López se opera para ponerse 'pechugona'

Hoy día de muchas emociones. Ver de nuevo a los compis no tiene precio!! Con antibiótico en mano para dar paso a unas navidades que no serían igual sin esta buena fiebre y este buen resfriado 🤣🤣🤣🤣🤣 Pero nada como ver a los amigos y no perderse los momentos de felicidad para quitarte tó’ lo malo ✨ Ahora a descansar que mañana llega un gran día... veteranos + los chicos de #OT2017 SE PUEDE PEDIR MÁS!!?? ❤️❤️❤️❤️❤️❤️LOVE❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #PijamaFavorito #HotelSweetHotel @pakotacortes en nada estoy en Madrid mami! y pronto en casita eh!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Rosa Lopez (@rosalopezoficial) on Dec 21, 2017 at 1:05pm PST